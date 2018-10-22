Новые тарифы на маршрутки: цены растут, а качество остается прежним

С сегодняшнего дня харьковчане стали ездить в маршрутках по новым тарифам. Ряд направлений стал дороже, в основном на полторы-две гривны. Теперь людям приходится платить в среднем 9 - 10 гривен за поездку. Екатерина сегодня впервые за долгое время пользовалась маршруткой и была неприятно удивлена ценами.

Екатерина Тельная, харьковчанка:

Ну да, недешево. Тем более, если ездить каждый день туда, обратно. Мы выезжаем очень редко, поэтому ну 8 гривен я могу потратить, но каждый день студентам нужны скидки.

Артем, харьковчанин:

Я считаю, что дороговато. В основном, я трачу 14 гривен – это без учета на метро.

Алена, харьковчанка:

Зарплаты на месте, а автобусы, маршрутки подорожали. – Для вас дорого? – Конечно, дорого.

Люди возмущаются: цены все растут и растут, между тем, как качество перевозок, хорошо, если не ухудшается, маршрутки не обновляются.

Ирина, харьковчанка:

Автобусы старые и подорожание, понимаете? Вот какое всё старое, никаких же нет условий для езды.

Повышение тарифов на маршрутки инициировал профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Его председатель Алла Макеева отмечает, что первоочередной причиной повышения цен является скачок цен на топливо. Последнее подорожание проезда рассчитывалось, когда оно стоило 25 гривен за литр.

Алла Макеева, председатель организации профсоюза работников автотранспорта:

На сегодняшний день, цена эта галопирующим образом начала возрастать по топливу, и на сегодняшний день она достигла по топливу 32 гривны 50 копеек, хотя в новый тариф было заложено 30 гривен 50 копеек. На сегодняшний день, у нас уже идет 2,5 гривны убытков.

Закупать запчасти часто приходится за рубежом, уверяет Макеева, а еще надо повышать зарплату водителям, которые сейчас официально зарабатывают в среднем восемь-десять тысяч.

Игорь, водитель маршрутки:

А сколько у Вас зарплата? – Какая разница, какая у меня зарплата.

Убытки, уверяют, наносит перевозка льготников: за полгода только одно предприятие перевезло 697 тысяч пассажиров льготных категории, на пять миллионов гривен, которые государством не были возмещены. А вот пенсионеры говорят, что чтобы сесть в маршрутку за ней еще надо хорошенько побегать.

Анна, харьковчанка:

Они включают тормоза и дуют по полной программе, хотя они говорят, у них зарплаты нет, у них зарплата, вы меня извините! В день они зарабатывают по две, две с половиной тысячи без на заправку масел.

Татьяна, харьковчанка:

Маршрутки могут увидеть пожилых женщин и мужчин и проехать мимо. Вот где-то остановиться подальше. Ну, пожилые, честно вам скажу, проявляют такую прыть, они догоняют маршрутки и садятся туда.

А еще, говорят в профсоюзе, согласно новому госстандарту закупать следует и новые маршрутки, чтобы остаться на рынке перевозок - ведь со следующего года автоперевозчик, который хочет работать на городских маршрутах должен иметь 35% от всех автобусов тех, которые подходят для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Агентство Телевидения Новости