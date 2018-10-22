Борьба за справедливые тарифы набирает обороты

Парламентская фракция "Батькивщина" и ее председатель - Юлии Тимошенко обратилась к народным депутатам с требованием ввести мораторий на повышение цен на отопление, газ и горячую воду.

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьківщина»:

Люди тепер не знають, чи буде у них тепло взагалі, чи по силам їм буде заплатити за тепло і за газ, і щоб щось залишилось на їжу - про ліки вже ніхто не питає навіть. У людей ні на що немає нічого. І саме тому я звернулася до всіх депутатів всіх рівнів, Верховної ради, області, району, міста.

В резком подорожании тепла на Харьковщине и вообще по всей стране, Тимошенко обвиняет нынешнюю власть. По ее мнению, газ населению ни в коем случае не может продаваться по европейским ценам, ведь уровень доходов в Украине, по ее данным, в среднем в 16 раз ниже, чем в Европе. И изменить эту ситуацию может только гражданское общество, и единственное что она советует - ни в коем случае не опускать руки. Все это она сообщила в рамках встречи с избирателями в городе Кривой Рог Днепропетровской области.





Агентство Телевидения Новости