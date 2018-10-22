Борьба между агрофирмами разделила село

В поселке Картамыш Харьковской области уже несколько дней неспокойно. Группа неизвестных на автомобилях блокирует сельхозтехнику и мешает собрать с поля урожай предприятию «Фермер-Агро», работники которого посеяли его весной. Полиция, говорят местные, в процесс фактически не вмешивается, несмотря на то, законные владельцы пытаются забрать свое на основании судебного решения. Весной «Фермер-Агро» подписало с местными крестьянами договоры. Но теперь на урожай претендуют представители бывшего хозяйства "Добрый хозяин", с которыми договоры были расторгнуты ранее, потому, что предприятие задолжало пайщикам более 120 млн.

Вячеслав Торпа, владелец 20 га пая:

В августе месяце они подогнали два автобуса к райдержадминистрации, это были титушки, которые пытались полностью захватить наше предприятие. Они нас финансово подавили, говоря - вы либо подписываете договор и получаете 5 000, либо вообще ничего не получаете

Сама руководитель бывшего хозяйства "Добрый хозяин" конфликт по урожаю и земли не комментирует, а вот руководство предприятия «Фермер-Агро», на чей урожай и посягают конкуренты, говорят, это клевета по насильственному изменению агрофирм, это подтверждают документы. Ведь после того, как "Добрий господар" разорвал с большинством пайщиков договора из-за долгов, они заключили новые с двумя агрофирмами - «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщины", которые и засеяли поля. Все лето удобряли и защищали урожай, и говорят , никаких претензий не было, хотя в «Добрий господар» здесь осталась часть земли, которую они обрабатывали. А вот когда урожай необходимо было собрать и его стало можно продать, представители «Доброго господаря» через Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации прав добились незаконной, как считают в «Фермер-Агро», отмены регистрации их договоров аренды паев, и пытаются собрать, то они не они сеяли.

Ирина Соколик, юрист "Фермер-агро":

Це відбулося незважаючи на те, що відповідно до цих земельних ділянок діяла заборона відповідно до ухвали суду щодо заборони державним реєстраторам вчиняти будь-які дії щодо державної реєстрації. Але ж міністерство юстиції не притрималося цих вимог закону.

После того, как предприятие «Фермер-Агро» обратилось с иском, суд все же вынес решение до момента рассмотрения вопроса права собственности на урожай передать его на хранение тем, кто его посеял. Но даже на основании решения суда и с помощью исполнительной службы владельцы не могут, пока, собрать зерно и подсолнечник, а крестьяне получить свою прибыль.





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