Митингующие у Управления Гоструда указали на проблемы в сфере труда

Харьковское правозащитное объединения "Сила закона" в очередной раз получая обращения по проблемам в сфере управления Гоструда, решило устроить уведомительный митинг. Целью было передать заявление по проверке ряда вопросов, с которыми обращались люди.

Юрий Чашей, глава правозащитого объединения "Сила закону":

Ми проводили такий повідомчий мітинг, щоб звернути увагу керівництва харківського і національного керівництва Державної служби з питань праці на певну проблему з приводу перевірок, з боку державної структури територіального значення

Юрий говорит - обращение передать было очень трудно, однако, несмотря на все сложности, они же это сделали. "Сила закона" считает, что таким образом они все же показали замечательный пример другим общественным организациям, указав им на проблемный вектор. Однако в самом же управлении Гоструда сообщают - о подобных проблемах информации нет.





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