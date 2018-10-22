Субсидия будет больше из-за тарифов на газ

Президент Петр Порошенко поставил Правительству требование - расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от повышение тарифов на газ не пострадали люди.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

По словам главы государства, в первую очередь, речь идет о наименее защищенных слоях населения, о тех, для кого это повышение является критическим.

Он напомнил ситуацию с повышением цены на газ в прошлый раз, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и «снять страх» относительно этого решения.

«Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни однин бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете», - отметил Глава государства.

Агентство Телевидения Новости