Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 23 октября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), спуск Куликовский (ул. Революции), 8/10 (п. №1) до 20:00 23.10.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, стояк) до 20:00 23.10.18 г.

Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в (п. №1, стояк) до 20:00 23.10.18 г.

Слободской район:

ул. Фонвизина, 17 (стояк) до 20:00 23.10.18 г.; ул. Монюшко, 3-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №15), пер. 23 Августа, 7 (п. №4) до 17:00 23.10.18 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк) до 20:00 23.10.18 г.

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