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Под Харьковом пьяный мужчина угнал автомобиль

Под Харьковом пьяный мужчина угнал автомобиль

22 октября в полицию обратился 32-летний житель поселка Васищево с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-21013. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, угонщиком автомобиля оказался 25-летний житель поселка Подолёх, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 

Задержанный рассказал полицейским, что на момент совершения правонарушения был пьян. Воспользовавшись отсутствием хозяина, нетрезвый мужчина проник в чужой двор, с помощью проводов зажигания завел двигатель автомобиля и решил "покататься". 

Не справившись с управлением, злоумышленник совершил ДТП в Харькове, после чего его остановили патрульные полицейские.

Факт преступления внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 8 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости

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