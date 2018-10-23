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Арестованное судно "Норд" выставили на аукцион

Арестованное судно Норд выставили на аукцион

Национальное агентство по возврату активов (АРМА) передало на продажу арестованное рыболовецкое судно "Норд", которое было задержано весной за нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщило госпредприятие "СЕТАМ", которое занимается продажей.

Судно было построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область). Длина - 23,6 м, ширина - 6,5 м.

Аукцион состоится 7 ноября. Стартовая стоимость судна - 1,63 млн гривен.

"В связи с событиями в Крыму судно было буквально "отжато" Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство, и передано Агентству по розыску и менеджменту активов. Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества, пока продолжается исполнительное производство, стало понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и ждать решения суда", - объяснил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Напомним, капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 30 августа Горбенко был уведомлен о завершении досудебного расследования.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 Кодекс Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

 

Агентство Телевидения Новости

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