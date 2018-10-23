В Песочине у пассажира рейсового автобуса нашли наркотики

22 октября на стационарном посту "Песочин" патрульные полицейские остановили для проверки рейсовый автобус "Кременчуг - Харьков".

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с согласия водителя автобус осмотрели при помощи служебной собаки. Собака указала на одного из пассажиров.

Во время поверхностного осмотра у 28-летнего мужчины полицейские обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожей на наркотическое, весом примерно 10 гр.

Изъятое правоохранители направили на исследование.

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Агентство Телевидения Новости