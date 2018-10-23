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В Песочине у пассажира рейсового автобуса нашли наркотики

В Песочине у пассажира рейсового автобуса нашли наркотики

22 октября на стационарном посту "Песочин" патрульные полицейские остановили для проверки рейсовый автобус "Кременчуг - Харьков". 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с согласия водителя автобус осмотрели при помощи служебной собаки. Собака указала на одного из пассажиров. 

Во время поверхностного осмотра у 28-летнего мужчины полицейские обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожей на наркотическое, весом примерно 10 гр. 

Изъятое правоохранители направили на исследование. 

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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