В Новобаварском районе мужчина пытался убить знакомого ножом

В полицию поступила информация о том, что в больницу доставили 41-летнего харьковчанина с ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражи 48-летний уроженец Харьковской области.

Накануне у дома на улице Маршала Конева злоумышленник и пострадавший распивали спиртное, после чего поссорились.

Во время спора злоумышленник ударил знакомого ножом несколько раз - в грудь, руку и предплечье, затем скрылся.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Агентство Телевидения Новости