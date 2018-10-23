Непобедимый украинский боксер-средневес отправил соперника в тяжелый нокаут

В столице ЮАР - Претории, украинский боксер-средневес из Хмельницкого Денис Лазарев очень жестко обошелся со своим южноафриканским соперником Онке Дуку.

Во 2-м раунде Лазарев сначала отправил южноафриканца в нокдаун, а затем - правым прямым, в сокрушительный нокаут.

У Лазарева это 8-я победа ( в том числе 3-я - нокаутом) в 9-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, при одной ничьей.

При этом следует добавить, что Лазарев не брезгует проводить свои бои в России и непризнаной Абхазии.





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