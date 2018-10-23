Сначала потушили пожар, а потом предотвратили самоубийство: драма со счастливым концом

Вот так - аплодисментами - заканчивается спасательная операция, которая привлекла внимание всех прохожих, которые оказались сегодня днем в центре Харькова на площади Конституции. Где-то без четверти три отсюда пришел вызов на пожар в доме под номером 2/2. А когда пожарники приехали на место событий, оказалось, что ситуация значительно серьезнее. Из горящего окна вылез мужчина и сел на карнизе, который находится на высоте 20 метров над землей. Он явно планировал прыгнуть вниз

Игорь Лупандин, начальник отдела по связям с общественностью Харьковской ГСЧС

После ликвидации пожара с мужчиной вели переговоры по тому, чтобы он покинул это место. Также работали на месте наши психологи. Он дал согласие слушать только нашего психолога, и вот сейчас, в этот момент, после того как он покинул парапет, они беседовали, и наш психолог проводил работу по уравновешиванию его психологического состояния

Жительница дома, Агнесса, вытирает пол от воды, которая разлилась по этажам во время тушения пожара. Она говорит, что мужчину знает давно, его зовут Геннадий и он сверстник ее собственных детей, ему лет 40-45.

Ну одна бабушка. Ну, я не знаю, он с женой жил, жена вроде уходит, приходит. Ну, я не совсем в курсе, но он такой, спокойный, ходит, здоровается.

А вот Ирина, жительница квартиры напротив, рассказывает, что сегодня рано утром Геннадий через окно забрался в ее квартиру, сказав, что в его дом проникли неизвестные, и она была вынуждена вызвать полицию.

Ирина, жительница квартиры напротив

- Ночью он забрался в квартиру, и я не смогла, а полиция не приехала. - А через що забрався? - Забрался через окно. - А навіщо? - У него спросите, навіщо, он сказал, что у него бандиты сидят в квартире.

Однако, по информации Игоря Лупандина, причиной такого поступка стала бытовая ссора.

Игорь Лупандин, начальник отдела по связям с общественностью Харьковской ГСЧС

По предварительным данным, еще раз говорю, по предварительным данным, в семье произошел какой-то конфликт, в результате чего он поджег домашние вещи, ну а дальше принял вот это вот одно из решений - выйти на парапет. Однако он одумался после того, как с ним была проведена работа

Сейчас ситуация стабилизировалась. С соседями и мужчиной работают соответствующие службы.

Агентство Телевидения Новости