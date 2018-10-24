Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 24 октября, в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Большая Кольцевая, 6 (п. №9, стояк), ул. Грицевца, 48 (п. №2, стояк), ул. Ростовская, 5 (п. №6, стояк) до 17:00 24.10.18 г.

Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 24.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №1) до 20:00 24.10.18 г.

Новобаварский район:

ул. Рабкоровская, 24 (стояк) до 20:00 24.10.18 г.

Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в (п. №1, стояк) до 20:00 24.10.18 г.

Слободской район:

ул. Оренбургская, 4, пр. Петра Григоренко, 23, 31 45, ул. Танкопия, 20, 22 до 17:00 24.10.18 г.

Холодногорский район:

ул. Огаревская, 8, ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 24.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 24.10.18 г.

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