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Под Харьковом мужчина подорвался на снаряде

Под Харьковом мужчина подорвался на снаряде

23 октября в 18:50 в Мерефе на территории частного домовладения взорвался снаряд.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Взрыв произошел на огороде, в результате него 38-летний хозяин дома погиб на месте.

Прибывшие на вызов правоохранители, спасатели и взрывотехники установили, что осколки повредили забор и окна дома.

Соседи пояснили, что видели иногда мужчину с металлоискателем.

С места происшествия изъяли фрагменты из металла, которые направлены на экспертизу.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений.

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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