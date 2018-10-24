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В центре Харькова задержали с поличным двух автоворов
Харьковские правоохранители разоблачили двух мужчин в краже из автомобиля.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские задержали двух мужчин - 34 и 42 лет - на улице Пушкинской.
Злоумышленники с помощью сканера проникли в автомобиль и похитили личные вещи владельца на сумму 8400 гривен.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанным злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.
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