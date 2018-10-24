Сегодня 10:43
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На Гоптовке неизвестный угрожает взорвать свое авто - дорога перекрыта
Сегодня около 9-30 трасса перед пунктом пропуска Гоптовка была перекрыта - в автомобиле Саманд закрылся мужчина, угрожая взорвать себя и окружающих. Машина украинской регистрации.
По словам водителей, выезд в направлении России перекрыт. На месте работает полиция.
Выдвигал ли водитель авто какие-либо требования - правоохранители пока не уточняют.
В 10-40 мужчина вышел из авто и сейчас с ним работают правоохранители.
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