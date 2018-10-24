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На Гоптовке неизвестный угрожает взорвать свое авто - дорога перекрыта

На Гоптовке неизвестный угрожает взорвать свое авто - дорога перекрыта

Сегодня около 9-30 трасса перед пунктом пропуска Гоптовка была перекрыта - в автомобиле Саманд закрылся мужчина, угрожая взорвать себя и окружающих. Машина украинской регистрации. 

По словам водителей, выезд в направлении России перекрыт. На месте работает полиция.

Выдвигал ли водитель авто какие-либо требования - правоохранители пока не уточняют. 

В 10-40 мужчина вышел из авто и сейчас с ним работают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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