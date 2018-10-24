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В Индустриальном районе горел гараж с автомобилем внутри

В Индустриальном районе горел гараж с автомобилем внутри

23 октября в 16:01 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Мира, 20 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данному адресу располагается ряд частных гаражей. Возгорание произошло в одном из них.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит не только гараж, но и автомобиль ВАЗ-2104 внутри него.

Площадь пожара составила около 25 кв. м.

В 16:16 пожар спасатели локализовали, в 17:17 полностью ликвидировали.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Вероятной причиной пожара, по информации спасателей, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Агентство Телевидения Новости

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