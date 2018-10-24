В Дергачевском районе горел дом

24 октября в 6:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме, на улице Рождественской, 19 в поселке Слатино Дергачевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что на огонь распространился по деревянным конструкциям перегородок и перекрытий на общую площадь около 35 кв.м.

Уже частично горела крыша и почти все внутренние помещения.

В 7:25 спасатели пожар локализовали.

К 12:32 пожарные тушили отдельные очаги горения на крыше и в полостях стен.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости