ДТП на Гвардейцев Широнинцев. Погибли два человека

Около восьми утра двое мужчин переходили улицу Гвардейцев Широнинцев, когда их буквально подбросило в воздух из-за столкновения с капотом Fiat-а. Большинство свидетелей утверждают, что они шли вблизи пешеходного перехода, но все же, не по нему.

Евгений

Жена слышала… проснулась, слышала удар…подробностей не знаю. Потом видели полицию, расставили эти штучки и проверяли, перекрыто было движение

Сбили двух мужчин и, вроде бы, двух мужчин, которые работают по соседству.

Один из мужчин скончался на месте, другого госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. Впрочем, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм, он вскоре умер, сообщили в пресс-службе мэрии. На рабочем месте, куда именно и направлялись погибшие, в то, что случилось, до сих пор не верят. Люди говорят, знали их довольно давно

Лариса Савченко, дир. магазина, где работали погибшие

Конечно, мы всю жизнь работали бок о бок, конечно, мы их знали – это два мужчины, одному 56 лет, второму 65 лет. Да, сбили. Один на месте умер, а второй в больнице- А кем они работали, какие функции выполняли? – хозработник

По предварительным данным правоохранителей, пешеходу, который скончался в больнице, было 66-ть лет, личность и возраст второго устанавливаются. Также, добавили в полиции, водитель был трезв. Сейчас решается вопрос о внесении фактов события в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости