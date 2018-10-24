Не только Путин захотел в рай. Инцидент в Гоптовке на границе Украины с Россией

План "Гром" на Харьковщине. Мужчина, приехав на границу с Россией, заявил, что у него бомба, и он собирается попасть в рай. В другом инциденте - в Мерефе, человек взорвал себя 152-хмиллиметровым артиллерийским снарядом и погиб.

Этот триллер начался с того, что на Алексеевке 33-летний мужчина остановил такси, и попросил довезти его за 500 гривен к таможенному посту «Гоптовка» на границе Украины с Россией. На "Гоптовке" же пассажир такси фактически повторил недавнее стремление, озвученное президентом России Владимиром Путиным попасть в рай. Правда, Путин туда собрался после использования ядерного оружия, а человек на пассажирском месте пугал таксиста группой товарищей и оружием несколько попроще.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области:

Когда они подъехали к этому посту, он предложил ему остановиться и попросил подвести лиц, которые, возможно, верующие, для того, чтобы вместе с ними отправиться в рай. И подорвать взрывное устройство, которое находится при нем. Фактически при нем действительно находился кулек под курткой, который водитель реально и воспринял, что это взрывное устройство.

Таксист, услышав о планах пассажира попасть в рай, успел покинуть свою машину, и рассказать правоохранителям о том, что происходит. Далее правоохранители вступили в переговры с потенциальным шахидом и задержали его. У задержанного оказалось два паспорта гражданина Украины, а вот никаких взрывчатых веществ или устройств при нем не было. Теперь проводятся необходимые следственные действия.

Другое приключение, правда с реальным взрывным устройством произошло в Мерефе. Во дворе жилого домовладения прогремел взрыв. 38-летний хозяин дома погиб на месте.

Владимир Безрук, начальник взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области:

По встановленим, виявленим фрагментам встановлено, що стався вибух, ймовірно, артилерійського осколкового снаряду калібру 152 мм. Зі слів сусідів встановлено, що перед вибухом вони відчували запах диму, який надходив від їхнього сусіда.

Следователи предполагают, что мужчина проводил определенные манипуляции со снарядом, из-за чего и произошел взрыв. С места происшествия изъяты фрагменты металла, которые направлены на исследование.

Агентство Телевидения Новости