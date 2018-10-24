Осенние изменения: что изменилось при получении субсидии

Харьковчанин Владимир Мишакин несколько лет подряд получал субсидию. Но когда условия ее предоставления изменились, пришлось отказаться. Мужчина говорит, что много пунктов, которые требуют от граждан, при предоставлении субсидии делают людям только хуже.

Владимир Мишакин, пенсионер

Усложнились условия получения субсидии. В каком это плане выражается – необходимо дополнительно справки о доходах членов семьи. Некоторые люди живут, родственники мои, например, которые прописаны у меня в квартире, - живут в другом городе. Как их оформить? В этом сложности, поэтому пришлось отказаться от субсидии. У меня невестка, она, например, не оформила инвалидность, но она больна, но не работает – до инвалидности не хватает каких-то симптомов, и поэтому вынуждены её включать в доход, как бы она тоже зарабатывает, как бы включают.

И в Департаменте социальной защиты уверяют, что новые изменения, которые ожидают украинцев в этот отопительный сезон, будут существенными и направленными именно на упрощение процедуры.

Так, при предоставлении субсидии теперь будет учитываться не общая жилая площадь, а только отопительная. Это, по мнению чиновников, будет способствовать получению субсидии семьями, проживающими в коммуналках, которые теперь смогут отдельно предоставлять документы на субсидию. А собственно, сама жилая площадь увеличивается на 30% для граждан, потерявших кормильца, тех, кто получают пенсию по выслуге лет, имеет инвалидность с детства. Более лояльными стали чиновники и к гражданам трудоспособного возраста, которые не работают официально. По старым нормам, субсидию можно было получить только, если все прописанные люди в квартире уплачивают ЕСВ.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населения ХОГА

Це право зараз поновлено, але частково. Без сплати ЄСВ громадяни соціального віку можуть скористатися у випадках: якщо вони є безробітні в сільській місцевості, в районних центрах і селищах місцевого типу і навіть не стоять в центрі зайнятості на обліку. Для громадян безробітних, що проживають у місті, можна скористатися субсидією за умови їхнього перебування на обліку в центрах зайнятості.

Если предприятия вовремя не уплатили налоги за своих работников - это не будет влиять на граждан, которые хотят получать субсидию. Право на субсидию будут иметь семьи, члены которых являются онкобольными, имеют наркотическую или алкогольную зависимость и не работают. Но эти диагнозы нужно будет подтверждать справками из медучреждения. Кроме того, в доход теперь не учитываются алименты.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населения ХОГА

Змінено також і порядок щодо сплати обов’язкового платежу. Якщо ви використали енергоносіїв, тепла, будь чого менше, чим складає обов’язковий платіж - ви сплачуєте за фактом використання. Тобто скільки ви витратили енергоносія - за стільки ви і заплатите. Усім громадянам, які автоматично отримали перерахування субсидії до жовтня цього року, не потрібно звертатися до управлінь соціального захисту населення – субсидія їм буде перенарахована автоматично.

Оксана Маркова получает субсидию. Женщина говорит, что боится, что из-за неофициального трудоустройства ее могут забрать. Некоторые последние изменения она считает ненужными, а некоторые - просто такими, что невозможно воплотить в жизнь. Такие как изменения учета квадратных метров квартиры и неучет алиментов.

Оксана Маркова, психолог

Алименты должны учитываться. Алименты же бывают разные, может быть, они будут такие, что можно и заплатить, я думаю. Ну, мы ж то всё в совокупности считаем, складываем-то мы доход вместе, если он у нас есть

А еще по новым правилам органы местного совета могут теперь также назначить субсидию семьям, которые, по их мнению, должны ее получать, но законодательством это не предусмотрено.

Однако она будет выплачиваться за счет местного бюджета.

Всего на субсидию в этом году заложено 50 милиардов гривен, однако в прошлом году эта цифра составляла 74 миллиарда. На Харьковскую область выделено 4 миллиарда гривен.

Агентство Телевидения Новости