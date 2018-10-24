Суд назначил дополнительную экспертизу по делу о ДТП на Сумской

Ходатайство защиты Дронова удовлетворил судья Виктор Попрас, сообщает корреспондент «МедиаПорта» из зала суда.

«Выслушав мнение участников производства, суд частично соглашается с доводами защитников и считает необходимым назначить дополнительную комплексную судебную автотехническую экспертизу, фонотехническую экспертизу и экспертизу материалов видео- и звукозаписи, поставив на решение экспертов следующие вопросы:

Можно ли по материалам уголовного производства […], в том числе имеющейся видеозаписи […], которые содержатся в материалах производства, определить границы перекрёстка по направлению движения автомобиля Volkswagen Touareg?

Если можно определить границы перекрёстка, то возможно ли провести графическое построение начала перекрёстка по указанному направлению с обозначением размещения автомобиля Volkswagen Touareg относительно границы перекрёстка?

Где должен был остановиться водитель автомобиля Volkswagen Touareg Дронов, то есть перед каким светофорным объектом с учётом наличия для его направления движения светофорного объекта, учитывая, что на момент ДТП разметка 1.12 «стоп-линия» нанесена не была, а знак 2.2 «стоп» отсутствовал».

Экспертизу должны провести эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса.

«В связи с тем, что обвиняемые Дронов и Зайцева длительное время находятся под стражей прошу безотлогательно в срок до 2 ноября 2018 года провести назначенную судом дополнительную экспертизу, вернув в суд материалы уголовного производства по обвинению Зайцевой и Дронова и предоставив суду выводы экспертизы», — зачитал судья.

Следующее заседание назначено на 7 ноября.

О назначении комплексной судебной автотехнической экспертизы и экспертизы видео- и звукозаписи на заседании 9 октября ходатайствовал защитник водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

В ходатайстве Перепелица перечислил 25 вопросов. В частности, он просил определить границы перекрёстка, где произошло ДТП; ответить, где должен был остановиться Дронов в условиях отсутствия стоп-линии и с учётом дублирующего светофора; установить, какой была средняя скорость Lexus.

Перепелица также настаивал на проведении экспертизы в Одесском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Обвинение возражало против удовлетворения ходатайства Перепелицы. Прокурор Игорь Омельченко назвал его провокационным. Вместе с тем, он посчитал возможным проведение дополнительной экспертизы — в случае, если так решит суд.

«... Считаю, что ходатайство защитника Перепелицы носит провокационный характер, так как ответы на его сомнения уже содержатся в материалах уголовного производства, которые предоставлены суду стороной обвинения... Однако если суд посчитает доводы защиты обоснованными в какой-то части, то в свою очередь для большей объективности рассмотрения дела считаю необходимым ограничиться назначением дополнительной комиссионной судебно-автотехнической экспертизой, чтобы в ходе которой эксперты схематически отобразили границы перекрёстка, где произошло событие», — сказал прокурор.

Прокурор отмечал, что в случае удовлетворения ходатайства Перепелицы экспертизу следует провести Харьковскому институту судебных экспертиз им. Бокариуса.

Защитник Дронова выступал против. Сказал, что эксперты этого учреждения «себя дискредитировали».

Ещё одно ходатайство — защитника Зайцевой Евгения Мельниченко (он просил назначить экспертизу, чтобы выяснить, была ли техническая возможность у Зайцевой остановиться до стоп-линии или до светофора) — суд не удовлетворил.

Предыдущее заседание 16 октября не состоялось — обвиняемую Алёну Зайцеву доставили в суд, но в зале она не появилась. По словам её адвоката Юлии Козырь, она плохо себя чувствовала и еле передвигалась. Козырь заявила, что Зайцеву нужно госпитализировать, установить диагноз и назначить лечение. Адвокат также попросила суд затребовать у медчасти СИЗО информацию о состоянии своей подзащитной. В итоге суд перенёс заседание. Сегодня, 24 октября, состояние здоровья Зайцевой не обсуждалось.

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