Ярославскому вручили диплом почетного доктора университета городского хозяйства

Владельцу и президенту группы DCH Александра Ярославского вручили диплом почетного доктора университета городского хозяйства имени Бекетова. Там он посетил созданный за счет его инвестиций Центр трансфера технологий «Мегаполис», где сейчас студенты имеют возможность работать над рядом мощных образовательно-научных проектов.

Владимир Бабаев, ректор ХНУМГ им. А. Н. Бекетова

Знаете, пересчитать уже трудно, сколько вложено Александром Владиленовичем, но самое важное, конечно, это - его инвестиции в наш научный и педагогический персонал университета.

Бизнесмена познакомили с научными разработками студентов и преподавателей ВУЗа. Александр Ярославский отметил, что, скорее всего, данные разработки будут применены в рамках масштабной реконструкции производственных площадей ХТЗ. Позже бизнесмен посетил и университет имени Каразина, где попытался донести студентам, что важнейшую роль в достижении успеха играет именно образование.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Почему я с удовольствием и взял дочь с собой. Потому что я понимаю: то, чего я не добрал в свое время, я постараюсь сделать так, чтобы дети добрали.

Здесь, кроме общения со студентами, бизнесмен обсудил с ректором Вилем Бакировым возможность сотрудничества в новых направлениях.

Так, DCH рассмотрит вопрос финансирования строительства медицинской университетской клиники.

Кроме этого, ректор попросил Ярославского помочь наладить производство сувениров с символикой университета. Бизнесмен планирует и в дальнейшем тесно сотрудничать с вузами и поддерживать харьковских ученых и молодежь.

Агентство Телевидения Новости