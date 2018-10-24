Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в Харькове открылся «Днем победы» Сергея Лозницы

Сегодня, 24 октября, в Харькове международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в Fabrika.space открылся «Днем победы» Сергея Лозницы.

Второй международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в Харькове проходит в рамках Недели Германии.

За пять дней здесь покажут 18 полнометражных документальных и художественных фильмов, в том числе - участников Берлинале, обладателей Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, претендента на будущий «Оскар» и другие фильмы Украины, Германии, США, Израиля, России, Польши, Великобритании: 4 - харьковских и 8 украинских премьер.

Также состоятся ретроспективные показы, мастер-классы, круглые столы и лекции.

Кроме того, состоится питчинг кинопроектов и второй фестиваль короткометражного независимого украинского кино «Бардак».

Гостями фестиваля станут известные кинематографисты Украины и мира: документалист Сергей Буковский, сценарист и драматург Наталья Ворожбит, режиссеры Георг Жено, Феликс Кригсхайм, Нильс Бьокамп, монтажер и редактор Зубин Сетна из Германии, генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич, продюсер кино и телевидения Анна Паленчук.

Они проведут встречи со зрителями, представят свои фильмы, расскажут о секретах мастерства на открытых мастер-классах.

Еще до питчинга, 25-27 октября, пройдет трехдневный воркшоп для участников-финалистов, на котором режиссеры Нильс Бьокамп и Феликс Кригсхайм, монтажер и редактор Зубин Сетна (все - Германия), а также генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич научат участников правильно питчинговать по международным стандартам.

«В этом году, как и в прошлом, на фестивале будет много зарубежных гостей. И это важно не только для новых знакомств и культурного обмена. Мы хотим, чтобы украинские авторы умели не только создавать классные идеи и фильмы, но и находить для них финансирование, - считает директор Kharkiv MeetDocs EUFF Евгения Кригсхайм. - На западе, в том числе в Германии, питчинг - обычный этап производственного процесса, а у нас этого нигде толком не учат. Мастер-классы немецких специалистов, я уверена, помогут молодым кинематографистам в будущем. А это значит, что нас ждет еще больше хороших фильмов ».

В воскресенье 28 октября в 15:00 в Сером зале Fabrika.space участники представят свои проекты судьям, а те определят лучший.

Увидеть эту презентацию может каждый желающий.

Победителя определят в тот же день. Он получит профессиональную камеру Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K во время закрытия фестиваля.

Второй конкурс в рамках Kharkiv MeetDocs - фестиваль короткометражного независимого украинского кино «Бардак», который состоится в Харькове во второй раз.

В 2018 году - это 36 фильмов разных жанров из Киева, Харькова, Львова и Запорожья. В конкурсе участвуют короткометражные работы до 40 минут, снятые без участия студий: анимационные ролики, комедии, музыкальные клипы, мюзиклы, документальные и драматические работы.

«Мы хотим показать зрителям разнообразие украинского кинематографа, который может существовать независимо от государства, поддержан силами энтузиастов. И это разнообразие может удивить любого - многие даже не подозревают, каким может быть украинское кино, - рассказывает организатор фестиваля «Бардак» Антон Фролов. - А быть частью такого большого фестиваля как Kharkiv MeetDocs - это новые возможности для нас. Кроме того, пересечение аудиторий идет на пользу всем, особенно самым зрителям».

Победителя выбирают зрители голосованием, лучший фильм получит «Стакан» - главный приз фестиваля «Бардак».

А жюри фестиваля вручит призы в номинациях «Художественный фильм» и «Документальный фильм». Все призы будут вручать на церемонии закрытия Kharkiv MeetDocs.

Вход на все показы «Бардак», которые пройдут в Fabrika.space - свободный.

Второй международный кинофестиваль документальных и художественных фильмов Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival будет проходить до 28 октября.

Агентство Телевидения Новости