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ДТП на Сумской: суд назначил дополнительные экспертизы

Суд решил провести дополнительные экспертизы в деле об аварии, в которой погибло 6 человек и еще 6 получили травмы. Соответствующее ходатайство подал защитник одного из обвиняемых, Геннадия Дронова, Сергей Перпелица.

С помощью исследования, надеется адвокат, можно будет определить очередность нарушений, нарисовать стоп-линию и установить, где именно должен был остановиться автомобиль Дронова. Экспертизы проведут в харьковском НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса. Адвокаты Дронова требовали провести их в другом городе, однако в этой части суд ходатайство не удовлетворил.

Результаты исследований должны озвучить в начале ноября.

 

Агентство Телевидения Новости

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