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Медики в СИЗО озвучили диагноз Зайцевой - адвокат

Врачи озвучили диагноз, поставленній обвиняемой в смертельном ДТП на Сумской в Харькове. По віводам медиков, у Елены Зайцевой, которая находился за рулем "Лексуса" - посттравматическая энцефалопатия. Ранее она начала жаловаться на повышенное давление, головокружение и судороги. дважды судебные заседания переносились из-за плохого самочувствия обвиняемой. На очередном заседании Зайцевой снова стало плохо, ей вызывали скорую. Представители обвиняемой отметили, что ей необходимо тащтельное обследование и лечение, которого в СИЗО предоставить не могут.

"Я так понимаю, в штате СИЗО нет невропатолога, направляют или не направляют.... Ну, пишут, что не направляют на обследование. Необходимопостоянно следить за её состоянием здоровья. У нас нет цели затягивать судебный процесс, у нас есть цель разобрать все эти детали до конца, идти на дебаты и там уже дальше к вынесению приговору," - отметил адвокат Евгений Мельниченко.

Агентство Телевидения Новости

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