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На Харьковщине мужчина, который пьяным бросал топор в окна соседей, отправился за решетку

На Харьковщине мужчина, который пьяным бросал топор в окна соседей, отправился за решетку

Приговором Дергачевского районного суда области 28-летний мужчина признан виновным в хулиганстве с применением топора(ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В феврале этого года в поселке Южный Дергачевского района около 23 часов нетрезвый местный житель проходил мимо дома соседа, с которым давно конфликтовал. 

Увидев в окне квартиры неприятеля, мужчина начал громко ругаться. На замечания жителей дома он не реагировал и не ограничился оскорблениями и бранью.

В хозяйственной постройке у дома он нашел топор и начал бить им автомобиль соседа. 

Затем злоумышленник дважды бросал топор в окно противника. Орудие преступления едва не попало в 5-летнего ребенка, который тоже в этот момент находился в квартире.

Терроризировать соседей злоумышленник продолжал около часа и остановился только после приезда полиции.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленник уже имел судимость за хулиганство. Тогда суд назначил ему наказание с испытательным сроком, который на момент совершения им преступления еще не истек. 

Поэтому к приговору мужчине присоединили неотбытое ранее наказание, осудив его к 5 годам за решеткой.

 

Агентство Телевидения Новости

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