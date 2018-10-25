Сенцов получил премию Сахарова

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Олег Сенцов награжден орденом "Сахаров-2018"! Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря", - сообщил он в Twitter.

Напомним, 9 октября были определены финалисты премии Сахарова. Ими стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзаф.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова дается за вклад в борьбу за права человека.

Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов Европарламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру.

Добавим, что 27 сентября, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Агентство Телевидения Новости