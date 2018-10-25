Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:03
Просмотров: 57

Сенцов получил премию Сахарова

Сенцов получил премию Сахарова

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Олег Сенцов награжден орденом "Сахаров-2018"! Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря", - сообщил он в Twitter.

Напомним, 9 октября были определены финалисты премии Сахарова. Ими стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзаф.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова дается за вклад в борьбу за права человека.

Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов Европарламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру.

Добавим, что 27 сентября, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 