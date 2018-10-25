В школах отменили углубленные медосмотры

В связи с медицинской реформой в профильных департаментах горсовета разъяснили, что изменится для школьников.

Об этом рассказали в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Юрия Сороколата.

По его словам, ранее в школах один раз в течение учебного года педиатры и врачи-специалисты проводили углубленные медосмотры. Если они выявляли патологию, то врач в своем заключении определял, что нужно делать ребенку далее – пройти дальнейшее обследование, получить дополнительные консультации специалистов, пройти курс лечения в стационаре и т.д.

В результате медицинской реформы это подразделение убрано. В школах ввели самостоятельную медицинскую службу.

Однако принципиально по медицинскому обслуживанию в школах для детей ничего не изменилось, пояснила Директор Департамента образования Ольга Деменко: каждом учебном учреждении работает медсестра, в школах, где учатся тысяча и более детей, есть еще и врач.

Только с 1 сентября они стали работниками школы, сотрудниками медслужбы учебного учреждения, но как медработники они будут проходить аттестацию, курсы повышения квалификации и т.д.

Как сообщила Ольга Деменко, в школах как были, так и останутся профилактические осмотры, которые после каникул проводят медсестра и врач на предмет простудных, инфекционных, кожных заболеваний, однако углубленные медосмотры в школах проводить не будут.

«В связи с реформой у нас нет полномочий проводить углубленные медосмотры в школах. Теперь их будут проводить врачи, которые закреплены за семьей и ребенком», - пояснила Ольга Деменко.

Агентство Телевидения Новости