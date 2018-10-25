Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:48
Просмотров: 46

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал итогового турнира года

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал итогового турнира года

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, выиграла "Белую группу" на итоговом турнире восьми сильнейших теннисисток мира WTA Finals в Сингапуре.

Обыграв в двух стартовых турах соперниц из Чехии Петру Квитову и Каролину Плишкову, в заключительном, третьем туре, Свитолина встречалась с победительницей итогового турнира-2017 датчанкой Каролин Возняцки.

Расклад перед их матчем был таковым, что Свитолиной достаточно было выиграть один сет, чтобы отобраться в полуфинал.

В первой партии Свитолина вела 5:4, но уступила 5:7.

Таким образом, вторая партия этого матча стала моментом истины. Возняцки сразу сделала брейк на подаче Свитолиной, и Элина оказалась в роли догоняющей. Украинская теннисистка сумела отыграть брейк, а затем сделать еще один - в 12-м гейме, реализовав, наконец-то шестой сетбол. Так Свитолина выиграла этот сет 7:5 и гарантировала себе 2-е место в группе и, соответственно, выход в полуфинал.

Победа в третьей партии выводила Свитолину на первое место в "Белой группе". Так и вышло. Итог матча - 5:7, 7:5, 6:3 в пользу Свитолиной, для которой это второй итоговый турнир года в карьере и первый выход в полуфинал.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 