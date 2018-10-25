Три ножевых ранения от однокурсника. В Дзержинском суде слушается дело о покушении на убийство

Денис Крохмаль получил три удара ножом от однокурсника, после концерта в филармонии. Конфликты между студентами музыкального училища, начались еще на первом курсе. Постоянные оскорбления и толкотня с Романом Янушкевичем переросли в драку, где последний достал из кармана раскладной нож и нанес несколько ударов однокурснику. По заключению врачей, у Дениса Крохмаля в результате ножевых ранений были повреждены толстая, тонкая кишка и правое бедро.

На заседании рассматривали ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Роману Янушкевичу. Защитник последнего подал возражение. Одной из основных причин, по которым Янушкевич, по его мнению, не может находиться под круглосуточным домашним арестом - это то, что парню нужно постоянно проходить лечение, так как он имеет инвалидность с детства.

Денис Калуцкий, адвокат подозреваемого

Саме в тому клопотанні, яке було поданно прокуратурою, на мою думку відсутні будь-які підстави, адже, жодним чином не доведенно, що Янушкевич може перешкоджати судовому слідству не наведенно жодного прикладу того, що він намагався чинити вплив на свідків, хоча як відомо в нього вже ісплив термін запобіжного заходу.

На вопрос суда, чем сейчас занимается Янушкевич, парень сказал, что готовится к поступлению, так как из музыкального училища его отчислили за не сдачу экзаменов

Роман Янушкевич, подозреваемый

Я готовлюсь к поступлению в консерваторию, учу специальность, играю на скрипке, готовлю теоретические дисциплины, к ЗНО готовлюсь.

Впрочем, в прокуратуре, учитывая тяжесть преступления, считают, что парень может влиять на свидетелей и скрываться от следствия. Поэтому настаивают на круглосуточном домашнем аресте для Романа Янушкевича, рассказывает прокурор Владлен Слон.

Владлен Слон, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Однак суд ухвалив інше рішення, задовольнив рішення прокуратури частково, саме у вигляді. Частково, у вигляді домашнього арешту, але не цілодобово, а у певний час, тобто з восьмої години ранку до шостої години вечора він має право пересуватися по вулицям .

Пострадавший Денис Крохмаль, говорит, что с момента драки Янушкевич с ним не общался и даже не извинился. Более того парень переживал, что Янушкевич вообще избежит домашнего ареста.

Денис Крохмаль, пострадавший

Я доволен тем, что ему дали домашний арест. Плохо что не круглосуточный, но доволен тем, что хоть какой-то. Что с шести часов вечера он уже не будет нести никакой угрозы возможной, которую он может нанести обществу.

На следующем судебном заседании прокурор должен зачитать обвинительный акт Янушкевичу. Если вину парня докажут ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Агентство Телевидения Новости