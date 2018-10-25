Никаких противопоказаний для пребывания Зайцевой в условиях СИЗО нет - ХОГА

Никаких противопоказаний для пребывания Елены Зайцевой в условиях следственного изолятора нет.

К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований, предает пресс-служба ХОГА.

По словам начальника Управления здравоохранения ХОГА Богдана Федака, по результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено.

«Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет», - сообщил о выводах комиссии Федак.

Он отметил, что комиссия была создана по обращению заведующего медицинской части № 27 филиала ЦОЗ ГУИС Украины в Харьковской и Луганской областях. Елену Зайцеву 22 октября осмотрели и обследовали областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.

«Патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружено», - отметил Богдан Федак.

Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала в правоохранительные органы.

Агентство Телевидения Новости