Сладкий скандал: школьная история с тортом получила продолжение

Из-за того, что родители шестиклассницы Диане Андроновой не сдали в фонд класса деньги, представительница родительского комитета не выделила ей даже маленького кусочка торта, который дети ели во время чаепития по случаю окончания первой четверти.

Когда эта история получила огласку, Диану стали поддерживать совсем незнакомые люди.

Привет! Дианочка, меня зовут Катя, я глава родительской организации Батьки-SOS в Харькове. Я вчера была в Киеве, встречалась с другими родителями с других организаций, – и они все тебе в поддержку прислали вот такой вот тортик.

А накануне незнакомые женщины в театральном кружке, который посещает девочка, также подарили ей тортик, которым Диана поделилась с другими детьми. Тогда как класс Дианы пока разделился на два лагеря: те, кто поддерживает девочку, и те, кто присылает ей сообщение с оскорблениями и обвинениями. А Диана даже не думает о переводе в другую школу.

Диана, ученица 151 школы

Да, я хочу отстаивать свое место и не плакать, показать, что я сильная

Татьяна, мама девочки, сейчас немного растеряна. Извинений, которых женщине было бы достаточно, чтобы уладить конфликт, она так и не получила. А после родительского собрания имела длинную негативную переписку в Viber с мамами одноклассников дочери.

Наталья Толяренко, член родительского комитета

Я на все мероприятия деньги сдаю, за своих детей деньги. Я как мама прошу прощения у родителей, я поступила, может быть, нетолерантно, но вы меня извините, вы подойдите в магазин, попросите, вам бесплатно торт дадут?

Татьяна Блинова, мама

Не у меня надо просить прощения, а нужно при всем классе просить прощения – это взрослый человек обидел её и он её унизил. Ну и это я не считаю как извинение – это так, между прочим, потому что человек не осознал. Потому что потом была такая же фраза, что вы пойдете в магазин, и вам дадут там бесплатно торт и сок. Ну, мы же не в магазин пришли. Мы пришли в школу получать знания.

Пока на родительском собрании было решено переизбрать родительский комитет и отстранить классную руководительницу.

Татьяна Пылаева, начальница упр. образования Слободского района

Наказать взрослых педагогов нужно обязательно. И директора, которая, как минимум, должна получить выговор. И учитель, который допустил эту ситуацию – она отстранена уже сегодня моим приказом от классного руководства и ей объявлен выговор. Вот тройка родительская должна быть переизбрана.

Но освобождать в школе никого пока не собираются. Более того, на странице "Родители-SOS" появилась новая публикация в защиту школы и комитета.

Михаил Мусатов, председатель родительского комитета 151 школы

Попав в обсуждение в социальных сетях и ТV, этот случай вызвал большой резонанс общественности: ''Концлагерь в школе'', ''Травля непокорных'', ''Наказали маму слезами ребенка'', ''Поборы в школе''… (…) Обвинять родительскую тройку, а по факту одну Толяренко, тоже несправедливо. Работа в тройке – не привилегия, как думают некоторые, а скорее, наказание. Когда на родительских собраниях выбирают ''тройку'', основная масса прячет голову ниже колен

Екатерина Святец, представитель общественной организации, которая занимается школьными проблемами, отмечает: этот пост - яркая демонстрация того, что в школе так и не осознали весь ужас этой ситуации. Поэтому она советует родителям добиваться именно освобождения от должности, а не отстранение виновных.

Екатерина Святец, председатель ОО «Благосвіт»

Отстранение от должности – это знаете, это такая штука, сегодня могут отстранить, а через неделю могут вернуть обратно. И я думаю, сейчас запустится механизм, который, к сожалению, у нас часто работает - это когда с родителей начнут брать подписи в защиту учителя с просьбой в Департамент его восстановить и обычно восстанавливают.

Мама Дианы пока не готова обращаться в суд, после освобождения от должности учительницы. Между тем директор 151 школы лично принесла семье извинения всех педагогов. И планирует задействовать психологов, чтобы те помогли избежать дальнейших проблем в 6-Б классе и прекратить буллинг в отношении Дианы.

Агентство Телевидения Новости