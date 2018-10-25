Зоны отдыха, детские площадки и новая дорога: в одном из жилых кварталов Харькова провели масштабные работы по благоустройству

Детские площадки, зоны отдыха и много фонарей для хорошего освещения территории, чтобы безопасно было даже поздно вечером и ночью. Новый квартал с комфортными условиями для жизни появится совсем скоро на улице Веселой. До станции метро "Ботанический сад" от жилого квартала "Воробьевы горы на полях" пешком минут 10. Компания-застройщик уже начала обустраивать придомовую территорию, в том числе отремонтировали дорогу, где работы не проводились десятками лет. Покрытие полностью обновлено, чтобы передвигаться было максимально удобно.

Ангелина Дорошенко, руководитель отдела продаж ЖК "Воробьевы горы":

Мы ответственно относимся к строящимся объектам и благоустраиваем территорию еще до сдачи дома. То, что касается нашего нового комплекса "Воробъевы горы на полях". Мы оснастили этот район всем необходимым, проложили новую дорогу, а также сделали полностью новое освещение для комфортного проживания всех жильцов данного микрорайона.

Дорожное покрытие обновлено недавно застройщиком возле нового комфортного квартала "Воробьевы горы на полях", рассказывают в компании, полностью отвечает европейским стандартам качества. Результатами благоустройства микрорайно будут пользоваться не только жители квартала "Воробьевы горы на полях", а и другие жители микрорайона. Приобрести квартиру в этом жилом квартале можно уже сейчас - продажа стартовала.

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