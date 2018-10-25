Дорожники рассказали о ремонте дорог в Харьковской области

Отремонтировано - 77, еще три объекта - на очереди. Львиная доля всех запланированных на год работ по ремонту местных дорог уже выполнена, отчитываются областные чиновники. В этом году на десятки самых участков выделили 756 000 000 гривен, в том числе и направление от Харькова до Борисовки, на которую ранее неоднократно жаловались водители.

Вадим Даниелян, заместитель председателя ХОГА

77 об’єктів роботи виконано, по 3 обєктам тривають роботи – це Великобурлуцький район, дорога Бурлук-Григорівка-Обухівка-Дворічна. Це дорога - під’їзд в Харківському районі до селища Рогань, та в Харківськомуц районі – дорога Харків-Липці-Борисівка.

Двести два километра покрытия уже обновили на дорогах государственного значения. Продолжаются ремонтные работы на четырех участках – от Купянска до предела с Луганской областью, подъезд к поселку Краснопавловка на трассе Мерефа-Лозовая-Павлоград, а также на дороге Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук.

Вадим Даниелян, заместитель председателя ХОГА

Дороги государственного значення. Всього з усіх джерел фінансування на об’єкти капітального та поточно-середнього ремонтів експлуатаційного утримання запланована, то виконати робіт на загальну суму 2 мільярди 217,7 мільйонів гривень.

Все работы дорожники планируют завершить до конца года, если позволят погодные условия. Среди главных проблем быстрого разрушения и старых дорог и недавно отремонтированных называют перезагрузки крупногабаритным транспортом.

Пункты, с помощью которых взвешивают фуры и отслеживают въезд грузовиков на территории области уже есть, но чиновники подчеркивают, что их не хватает для более тщательного контроля. Поэтому работают над увеличением количества таких пунктов.

Штраф за каждую лишнюю тонну выше разрешенного показателя может достигать 100 евро.

Агентство Телевидения Новости