Отопительный сезон на Харьковщине: кому-то уже жарко, а кто-то все еще мерзнет в квартирах

Немышлянский район, улица Харьковских дивизий, Садовый проезд и Танкопия. Здесь во многих домах до сих пор ждут, когда коммунальщики подключат отопление. Люди говорят, что пока позволяла теплая погода, даже радовались, что батареи холодные, ведь и заплатить за октябрь смогут меньше.

Теперь, когда температура существенно снизилась, с нетерпением ожидают подачи тепла, так как сейчас приходится спать под несколькими одеялами, надевать дома теплую одежду и включать обогреватели.

Николай

Повключали обогреватели, у нас сгорело, щиток сгорел, поэтому стараемся обогревателями не пользоваться, ну, а выходим теплыми вещами, чем еще нам выходить остается, костры, конечно, не палим, но чай теплый пьем

На данный момент отапливается уже более половины жилых домов Харькова, отмечают тепловики.

В то же время, если в некоторых зданиях действительно комфортно и даже жарко, в других, жалуются горожане, батареи чуть теплые и есть проблемы с горячей водой.

Ну, если это можно назвать, что дали, когда я положу на батерею руку, она прохладней немножко, чем моя рука, но не ледяная, так что отопление есть… Может, они экономят, чтобы потом чуть теплее нам дать, будем надеяться

Катерина

Вроде все было нормально, и люди подходят, говорят, холодные батареи. І сьогодні ото полтора часа сиділа спускала ту всю воду, і щось воно - нічого…

В пресс-службе КП «ХТС» обещают - отопление во всех домах появится до конца октября, в том числе в многоэтажках, которые стоят последними в очереди на подключение.

Тепловики признают, что существуют проблемы с подключением из-за изношенности сетей, но уверяют, что работают круглосуточно, чтобы ликвидировать аварии. О дефектах и ​​сроках проведения ремонтных работ указывают на официальном сайте и в объявлениях, размещенных на жилых домах.

Между тем, синоптики обещают, что в субботу в Харькове сохранится прохладная погода, столбик термометра днем ​​будет колебаться от 7 до 12 выше нуля, воскресенье будет уже малооблачным и более теплым.

С понедельника ожидается солнечная погода и температура днем ​​местами до 19 градусов со знаком плюс.

Агентство Телевидения Новости