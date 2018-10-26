Под Харьковом на частном предприятии горел цех: один человек погиб, шестеро пострадали

Огонь охватил тысячу квадратных метров площади металлообрабатывающего цеха. Специалисты говорят, что он распространялся слишком быстро, и семеро человек попали в огненную ловушку и были вынуждены закрыться в раздевалке, ожидая спасения.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Когда они открыли дверь, они увидели, что цех практически наполнен дымом, открытое пламя и как раз огонь бушует в том месте, в том коридоре, через который нужно будет проходить. Они закрыли двери, уплотнили, чтобы не было никакого поступления в раздевалку.

Там их нашли спасатели. У всех отравление угарным газом, два человека получили ожоги верхних дыхательных путей, одного из которых также сломана рука – их доставили в больницу. Четыре человека отказались от госпитализации. Одного человека спасти не удалось.

Руководство предприятия от общения с журналистами воздержалось.

А вот в селе событие живо обсуждают. Местные жители предполагают, что к беде могла привести обычная служебная халатность работников.

Владимир Иванович, житель с. Хролы

Головотяпы – самые настоящие. Ну, как это можно вот так допустить. Ну, ты же на работе – я понимаю, школьник пришел – дело другое. Ну, как это ты работаешь болгаркой, искры сыпятся, рядом еще что-то лежит, рядом баллон, наверное, еще разорвался. Сам металл не взорвется никогда – это баллон взорвался после пожара. Ну, что виноваты работники, но не начальство. Ну, начальство виновато в том, что принимает таких…плохих работников.

Впрочем, о том, что именно за предприятие у них под боком, местные знают немного. Старожилы говорят, что раньше здания металлообрабатывающего цеха принадлежали местной птицефабрике.

Алла Зубрич, продавец

У 2000 году птицефабрика «Зоря» прекратила своё существование и, как бы началась распродажа этих имуществ, что там принадлежало птицефабрике. Ну, это так, я примерно знаю, потому что я работала раньше на птицефабрике. А сейчас я не знаю, чем они там занимаются, что они там делали… Знаю, что там есть предприятия, и их очень много.

В областном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций говорят: причины пожара пока не установлены. Но они предполагают, что возгорание могло вызвать короткое замыкание проводки. А ситуацию очень усложнило то, что стены здания были утеплены легковоспламеняющимся материалом.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл

Сложность еще была в том, что данный утеплитель он был зашит, как допустим в кровле – он был внутри и зашит снизу, то есть доступ до горящих частей утеплителя был ограничен. Приходилось через верхнюю кровлю прорезать отверстия для того, чтобы ликвидировать данный пожар. Такая ж самая проблема была и в стенах.

Тем временем следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 272 - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости