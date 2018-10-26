Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:21
Просмотров: 20

"Шахтер" будет готовиться в Харькове к "классико" с киевским "Динамо" и проведет фотовыставку

Шахтер будет готовиться в Харькове к классико с киевским Динамо и проведет фотовыставку

В 14-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги в Харькове состоится украинское футбольное "классико" - донецкий "Шахтер" против киевского "Динамо". Как сообщил официальный сайт "Шахтера", накануне матча с "Динамо" в Харькове откроется фотовыставка, посвященная истории выступлений "Шахтера" в Лиге Чемпионов.

В день открытия, 1 ноября, для болельщиков пройдет автограф-сессия главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки и футболистов команды.

Следует отметить, что футболисты "Шахтера" после матча 1/8 Кубка Украины против донецкого "Олимпика" не полетят в Киев, а останутся в Харькове готовиться к принципиальнейшему противостоянию с "Динамо".

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 