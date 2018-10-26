"Шахтер" будет готовиться в Харькове к "классико" с киевским "Динамо" и проведет фотовыставку

В 14-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги в Харькове состоится украинское футбольное "классико" - донецкий "Шахтер" против киевского "Динамо". Как сообщил официальный сайт "Шахтера", накануне матча с "Динамо" в Харькове откроется фотовыставка, посвященная истории выступлений "Шахтера" в Лиге Чемпионов.

В день открытия, 1 ноября, для болельщиков пройдет автограф-сессия главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки и футболистов команды.

Следует отметить, что футболисты "Шахтера" после матча 1/8 Кубка Украины против донецкого "Олимпика" не полетят в Киев, а останутся в Харькове готовиться к принципиальнейшему противостоянию с "Динамо".

Агентство Телевидения Новости