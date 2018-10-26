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Пулев - Фьюри. Шумное взвешивание супертяжей и дуэль взглядов
В столице Болгарии - Софии, состоялись последние публичные мероприятия перед боем между болгарином Курбатом Пулевым и британцем Хьюи Фьюри. В этом поединке должен определиться претендент на бой за титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.
Первым стал на весы Фьюри. Его вес составил 107,0 кг. Пулев оказался на 2 кг тяжелее.
Само взвешивание, а затем и дуэль взглядов сопровождались громкими криками из зала, где происходило это мероприятие.
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