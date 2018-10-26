Стало только хуже. Какие изменения произошли за 9 месяцев на улице Грековской?

Это настоящие пытки, с отчаянием говорят люди, которые живут на улице Грековской. Такой грохот тут раздается круглосуточно. И длится он уже девять месяцев подряд.

Алексей Константинов, местный житель

Это вибрация идет бешеная, когда голова дотрагивается до подушки, то голова начинает дрожать. На подоконнике для интереса ставили воду – вода тоже дрожит, вибрация идет бешеная. Рушится дом, этот дом выдержал войну, во дворе взрывались бомбы тонные, кто служил – тот понимает, что это такое – дом выдержал, а от этой вибрации дом просто рушится на глазах.

Дело в том, говорят люди, что в январе прошлого года на их улице случился обвал. В сточный коллектор провалился пласт асфальта, а также забор и деревья, и даже часть здания. На их месте образовалась пропасть площадью примерно 35 квадратных метров и около 10 метров глубиной. Тогда коммунальные службы города все огородили забором и поставили насосы. Говорили, что временно.

Но люди эмпирическим путем выяснили, что действительно нет ничего более постоянного, чем временное. Именно эти насосы и стали источником постоянного шума и вибрации, которая продолжает разрушать дом и расширяет яму. За помощью местные обращались и в коммунальное предприятие «Харьковводоканал», и в мэрию.

Александра Бессмертная, местная жительница

В горисполкоме водоканал сказал, что они все заменили, и не используется мощное оборудование. Вот вы сейчас стоите, работает ведь насос, работает. Вот так вот они всех обманывают.

Кроме разрушения эти насосы вредят еще и здоров "ю людей, ведь механизмы имеют очищать хотя бы раз в два месяца, но этого не происходит, рассказывает Владимир Головешков. Муж работает на одном из предприятий, расположенных на Грековской. Он отмечает, людям находиться рядом опасно

Владимир Головешков, технолог

Так совпало, что я работаю с отходами и знаю, что такое отходы; жидкие фекалии, жидкие фильтры предприятия, составляющая этих химических отходов довольно страшная. Испарения, которые тут происходят в летний период – это просто яд, и я не знаю насколько животные, но люди, проживающие рядом, подвержены серьезнейшей опасности.

Сегодня получить какие-либо объяснения по поводу проблемы в КП «Харьковводоканал» не удалось. Предприятию направили официальный информационный запрос.

Впрочем, местным жителям от этого не легче. Хотя бы одну ночь спокойно выспаться, жалуются они.

Агентство Телевидения Новости