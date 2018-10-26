У Зайцевой не выявлено никаких патологий. Новая информация в резонансном деле о ДТП

Нет никаких противопоказаний для пребывания Елены Зайцевой, обвиняемой по резонансному ДТП на Сумской, в СИЗО. Такие выводы накануне сделали эксперты комиссии, созданной харьковским областным управлением здравоохранения.

Богдан Федак, начальник управления здравоохранения ХОГА

Ситуація, яка вже морочить голову харків’янам, будемо говорити відверто - морочить голову, - рік. І ніхто не збирається ні в гіршу, ні в кращу сторону робити якихось дописів. Є те, що є. У пацієнтки патологій не виявлено під час обстеження, вона може знаходитися в умовах СІЗО.

Однако судебные заседания отменяли уже дважды, ссылаясь именно на плохое состояние здоровья девушки, а во время последнего, которое все же состоялось, защитники Зайцевой продолжали говорить о необходимости ее тщательного обследования.

Евгений Мельниченко, адвокат Елены Зайцевой

Це різки стрибки тиску артеріального, їй поставлений в СІЗО медичною частиною діагноз - постравматична енцефалопатія для того, щоб не звільнити її, не направляти за кордон на лікування, не на домашній арешт, а просто для того, щоб невропатолог... кожна особа, яким би вона не була злочинцем, вона потребує медичної допомоги

Представители Зайцевой уверяли, что это последствия полученных ранее травм головы, более того, настаивали на ее госпитализации, ведь специалисты в СИЗО, по их мнению, помочь не смогут.

Впрочем, результаты обследования экспертной комиссии указали на противоположное, а именно: на то, что никакой патологии у Зайцевой НЕ выявили.

Агентство Телевидения Новости