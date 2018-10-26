Кролик-акробат в компании с другими пушистиками и клоуном. У кого в гостях побывали животные из харьковского зоопарка?

Настоящая живая сова и несколько менее экзотический петух. В гости к воспитанникам учебно-воспитательного комплекса имени Короленко пришли жители харьковского зоопарка. По словам пресс-секретаря зоопарка Жанны Сивухи, такие выезды у них проходят довольно часто.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Проведение выездных лекций - это уже добрая традиция для харьковского зоопарка и это не просто образовательные мероприятия - это настоящая шоу программа.

Ирина Переверзева, учительница

Вы знаете, такие мероприятия на самом деле очень важны, потому-что детки у нас достаточно эмоциональные, они всегда очень рады общению с живым миром, животными. Они всегда с удовольствием с очень большим, вы ж понимаете. Это ж ещё с уроков сняли, тут вообще радости полные штаны.

Такое количество пушистиков по словам учителей, произвела на детей не абы какое впечатление. Они с интересом заглядывали в клетки, гладили наиболее ласковых животных и фотографировали их.

Илья

Больше всего понравилась - сова, шиншилла и ёжики, а ещё черепаха.

Полина

Морские свинки, петух, волнистый попугайчик. Всё, все животные.

Клоун Федя со своим пушистым помощником - дрессированным кроликом по имени Бублик привлек наибольшее внимание. Бублик удивлял малышей акробатическими трюками и просто трогательным послушанием.

Клоун Федя

По реакции детей, детей, прежде всего, я вижу, что ну как бы это интересно. Это ярко, да, Бублик? Тем более, что когда я выхожу на какую-нибудь площадку с таким маленьким симпатичным хищником по кличке Бублик. естественно Бублика я переиграть не смогу. это животное, маленькое, симпатичное, компактное, очень-очень обаятельное.

Также сотрудники зоопарка в игровой форме рассказали детям о привычках, рационе и особенностях животных, которые к ним пришли.

Агентство Телевидения Новости