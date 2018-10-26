Срочная эвакуация в здании БТИ. Что послужило причиной беспокойства харьковчан?

Сегодня в полдень в подвале здания БТИ произошло возгорание и сильное задымление. Густой дым стал распространяться на верхние этажи, и всех, кто там находился, буквально отрезало от эвакуационных выходов. На тот момент в помещениях находилось 18 сотрудников и 40 посетителей. Именно по такой легенде начались практические занятия спасателей и персонала учреждения

Алекcей Серенко, заместитель начальника оперативно координационного центра ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

По легенде учений, у нас на верхних этажах остались люди, была установлена ​​автолестница и призведено спасение с верхних этажей. Наши подразделения проникли к очагу пожара и ликвидировали его, персонал провел эвакуацию и сообщил

Из окна последнего, 4-го этажа, по автолестнице чрезвычайники эвакуировали человека, который не успел самостоятельно выбраться.

Ни персонал, ни посетители не знали об обучении заранее, рассказал директор департамента регистрации горсовета Олег Дробот.

Такие тренировки проводятся для того, чтобы изучить оперативно-тактические характеристики объекта, а также усовершенствовать проведение спасательных мероприятий в местах массового пребывания людей.

Олег Дробот, директор Департамента регистрации Харьковского горсовета

КП «БТИ» обслуживает в день порядка 500 харьковчан - это люди разного возраста, это и пожилые люди, и люди с ограниченными возможностями. Поэтому очень важно, чтоб сотрудники знали, как в конкретных чрезвычайных ситуациях себя вести.

Кроме того, в ходе тренировок было отработано взаимодействие дежурного персонала бюро со спасательной службой, а также действия охраны и персонала объекта до и после прибытия пожарных подразделений.

Осуществляется тушение пожара ...

Алексей Спирин, начальник отдела по админ. управлению

На сегодняшний день мы довольны тем, что у нас оперативно и правильно сработала сигнализация. В основном персонал действовал правильно, и мы надеемся, что так и будем действовать в случае, если что-то случится.

В практических занятиях были задействованы три отделения ГСЧС на автоцистернах и одна автолестница.

Всего условный пожар ликвидировали 15 чрезвычайников.

Агентство Телевидения Новости