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Где сегодня в Харькове нет воды

Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 27 октября, в части домов города в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 

пр. Московский, 310 (п. №1, стояк), ул. Мира, 36 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27.10.18 г.

Киевский район: 

ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк), ул. Астрономическая, 35-а (п. №2) до 20:00 27.10.18 г.

Московский район: 

пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-а (п. №5, стояк) до 20:00 27.10.18 г.

Новобаварский район: 

ул. Добролюбова, 18 (стояк) до 20:00 27.10.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк) до 20:00 27.10.18 г.

Холодногорский район: 

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 13/15, 20/14, 22, 26, ул. Ярославская, 10, 11/13, ул. Кацарская, 9, ул. Полтавский Шлях, 28/19 ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №3, стояк) до 20:00 27.10.18 г.

Шевченковский район: 

пер. 23 Августа, 3 (п. №4, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк), ул. Культуры, 18 (п. №1) до 20:00 27.10.18 г.

 

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