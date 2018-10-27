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В Харьковской области нашли сбежавших из дома малолетних братьев-близнецов
В Коломакском районе пропали двое маленьких братьев-близнецов, которые проживали в приемной семье.
Об этом сообщили в пресс-службе отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.
В течение 6 часов после их исчезновения мальчиков разыскали полицейские.
Как установили правоохранители, мальчики имеют склонность к дромомании - влечению к побегам из дома.
Сейчас с детьми работают психологи.
Правоохранители устанавливают причины их побега из дома.
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