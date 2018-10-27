В Харьковской области нашли сбежавших из дома малолетних братьев-близнецов

В Коломакском районе пропали двое маленьких братьев-близнецов, которые проживали в приемной семье.

Об этом сообщили в пресс-службе отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

В течение 6 часов после их исчезновения мальчиков разыскали полицейские.

Как установили правоохранители, мальчики имеют склонность к дромомании - влечению к побегам из дома.

Сейчас с детьми работают психологи.

Правоохранители устанавливают причины их побега из дома.

Агентство Телевидения Новости