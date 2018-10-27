На Алексеевке во время пожара в общежитии спасли 5 человек и 35 эвакуировали
27 октября в 4:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники на ул. Целиноградской, 58 в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник.
Площадь пожара составила около 10 кв.м.
Из-за сильного задымления спасателями были спасены 5 человек, а также эвакуированы 35 человек.
В результате пожара пострадали шесть человек: трое студентов из комнаты, где возник пожар, и еще трое ребят из других комнат, которые пытались самостоятельно потушить пожар еще до прибытия спасателей.
С незначительным отравлением угарным газом всех пострадавших доставили в отделение токсикологии 2-й городской больницы для обследования.
В 04:30 пожар локализовали, а в 5:07 полностью ликвидировали.
Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.