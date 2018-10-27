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В Волчанском районе во время пожара в доме погиб мужчина
27 октября в 4:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Волкова, 2 в селе Украинском Волчанского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что жилой дом почти полностью охвачен огнем.
Площадь горения составила около 70 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины.
В 5:16 пожар локализовали и в 09:33 - ликвидировали.
Причину его возникновения и ущерб устанавливают.
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