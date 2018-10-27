В Волчанском районе во время пожара в доме погиб мужчина

27 октября в 4:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Волкова, 2 в селе Украинском Волчанского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что жилой дом почти полностью охвачен огнем.

Площадь горения составила около 70 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины.

В 5:16 пожар локализовали и в 09:33 - ликвидировали.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости