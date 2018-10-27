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За нелегальных работников харьковский бизнесмен заплатит более полумиллиона гривен штрафа

За нелегальных работников харьковский бизнесмен заплатит более полумиллиона гривен штрафа

Работники Главного управления Гоструда в Харьковской области посетили с инспекционной проверкой одно из обществ с ограниченной ответственностью, которое относится к сфере общественного питания.

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, во время визита проверяющие установили, что работодатель допустил  к выполнению работ 5 работников, при этом не оформив трудовые отношения с ними надлежащим образом.

В отношении предпринимателя вынесено постановление о наложении штрафа на сумму более 558 тысяч гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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