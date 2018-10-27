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Шестеро студентов пострадали при пожаре в общежитии в Харькове

Шестеро студентов пострадали при пожаре в общежитии в ХарьковеСпасателей на место происшествия вызвали сегодня в 4.15, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области. 

В комнате на пятом этаже горел холодильник и домашние вещи. Дым заполнил помещения.

Верхние этажи покинули 35 человек, ещё пятерым во время эвакуации понадобилась помощь спасателей. На месте происшествия работали четыре отделения ГСЧС на автоцистернах и два отделения на автолестницах.  

Незначительное отравление угарным газом получили шесть человек: трое студентов из комнаты, где возник пожар, и ещё трое ребят из других комнат. «Они пытались самостоятельно потушить пожар ещё до прибытия спасательных подразделений», — говорят в ГСЧС.

Пострадавших доставили в отделение токсикологии городской больницы №2. 

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