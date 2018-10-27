В Одессе зоозащитники заблокировали фуру с овцами, которых хотели вывезти на сжигание заживо (видео)

В Одесской области активисты не пропускают из морского порта «Черноморск» скотовоз с отарой овец, которую отправляют на утилизацию.

Активисты, перекрывающие дорогу, не пропускают фуру с 300 животными, часть которых после двухнедельного пребывания на причале порта, погибла от голода и жажды.

Госпотребслужба хочет направить машину в Винницкую область на специализированное предприятие, где животных утилизируют. В частности, овец в полуоткрытом скотовозе вывезли за территорию порта. Активисты, перекрывшие дорогу, требуют, чтобы чиновники приняли решение о разделении овец – мертвых отделили от живых.

Протестующие опасаются, что в Винницкой области будут утилизированы все 300 овец. Они также настаивают: если отара потенциально опасна, то везти ее через несколько регионов Украины нельзя. Представитель регионального подразделения Госпотребслужбы пытался убедить общественников пропустить фуру, но пока безрезультатно. Он утверждает, что умертвить необходимо всех – и живых, и погибших.

По словам эколога Ивана Русева, при такой постановке вопроса те, что еще живы обречены на гибель. «Как показывает практика и история эпизоотологического мониторинга, на фоне ослабления организма животных, возможна активация дремлющих в организме опасных инфекционных заболеваний. Ответственность ветслужбы и таможни просто беспрецедентна...», - отметил эколог.

Фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли от голода и отравления трупным ядом, в морском торговом порту «Черноморск» (Одесская область) почти две недели стоит не пропущенная в Украину. По словам владельца груза – директора компании «Украниксар» Елены Севинч, в Турцию фура была отправлена паромом 6 октября, но получатель за грузом не явился. Поэтому, без прохождения таможенного контроля, фура с овцами была отправлена обратно в Украину, а в порт «Черноморск» прибыла 12 октября.

Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными. 25 октября ситуацию с отарой овец рассмотрели на специальном заседании комиссии в Черноморском горсовете. Комиссия обещала до принятия окончательного решения создать на территории портового терминала карантинную площадку, где можно разместить животных, отделив живых особей от погибших, а также обеспечить овцам доступ к корму и воде.

Впрочем, 26 октября стало известно, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей решила утилизировать животных из-за угрозы распространения особо опасных болезней.





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